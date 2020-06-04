دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن "سوفت بنك"، عملاق التكنولوجيا الياباني الذي اشتهر باستثماراته الكبيرة في شركات مثل "أوبر" و"وي وورك"، عن إطلاق صندوق استثماري مخصص لدعم الشركات التي يؤسسها رواد أعمال من البشرة الملونة.

ووفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للعمليات في سوفت بنك، مارسيلو كلور، فإن الصندوق الذي سمي "صندوق نمو الفرص" سيبدأ بمبلغ 100 مليون دولار.

وقال كلور في مذكرة نشرت للشركة، إن رواد الأعمال من البشرة الملونة لديهم الكثير من الإمكانيات، إلّا أنهم يواجهون حواجز غير عادلة، لا يواجهها رواد الأعمال البيض. هذه هي فرصتنا لإزالة تلك الحواجز لجيل جديد من المؤسسين".

وقالت سوفت بانك إنها ستعيد استثمار 50٪ من مكاسبها ولن تجمع الرسوم التقليدية لإدارة الصندوق.