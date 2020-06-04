منذ انتشار جائحة كورونا.. عائدات "زووم" ترتفع بنسبة 169٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت شركة زوم يوم الثلاثاء إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 169٪ عن العام السابق لتصل 328 مليون دولار في الأشهر الـ3 الأولى من العام المنتهية في أبريل/نيسان، بينما أصبحت خدمة المؤتمرات ملجأ للكثير من العاملين من منازلهم خلال الوباء.

وأبلغت الشركة عن ارتفاع في عدد العملاء من رجال الأعمال، حيث كان هناك ما يقرب من 265,400 شركة يستخدم فيها أكثر من 10 موظفين المنصة، أي بزيادة بلغت 354٪ عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إريك يوان، في اتصال أرباح، إن زووم "وزع ملايين التراخيص على العملاء الجدد".

وأسس "زووم" كأداة للتواصل التجاري منذ حوالي عقد من الزمان، إلّا أن شعبية المنصة تفجرت في بداية هذا العام، حيث بدأ الملايين من الأشخاص المحظورين استخدامها لمواصلة أعمالهم، أو حضور الأحداث من حفلات أعياد الميلاد إلى المناسبات الدينية وحتى اجتماعات مجالس الوزراء.

وارتفعت أسهم "زووم" بنسبة 4٪ تقريباً في جلسة ما بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء بعد تقرير الأرباح، إلّا أنها انخفضت بعد ذلك بحوالي 5٪ من سعر إغلاق يوم الثلاثاء. وحتى إغلاق يوم الثلاثاء، تضاعف السهم 3 مرات منذ بداية العام.

وفي حين استفادت أعمال "زووم" بشكل كبير من زيادة الاستخدام خلال الوباء، إلا أنه حظي أيضاً باهتمام غير مرغوب فيه، حيث ظهرت مجموعة من القضايا الأمنية المتعلقة به في أوائل مارس/أيار، من بينها مستوى التشفير الذي يوفره.