دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الجمعة، اعتزام شركة "مُبادلة" استثمار 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في منصة "جيو بلاتفورمز" التقنية الهندية.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان عبر تويتر، إن "مبادلة"، وهي صندوق استثماري تابع لحكومة أبوظبي، ستحصل مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في "جيو بلاتفورمز"، المملوكة بالكامل لشركة "ريلاينس اندستريز".

وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الاستثمار يأتي في إطار حرص مبادلة على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى أنه "بهذا الاستثمار تكون جيو بلاتفورمز قد جمعت 43 مليار درهم (11.6 مليار دولار) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، من بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك، وكيه كيه آر، ومبادلة، وذلك في أقل من ستة أسابيع".