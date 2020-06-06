دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تحالف "أوبك+" عن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، وذلك خلال اجتماع عقده السبت، وفقا لبيان صادر عن التحالف.

ووقع التحالف الاتفاقية التاريخية والتي اتفقت من خلالها دول "أوبك+" على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، بهدف الحفاظ على استقرار السوق.

وتعافت أسعار النفط منذ إبريل/نيسان بعد الضربة القاسية التي تلقتها في ذلك الشهر نظرا لتفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب على النفط والخلاف الذي وقع بين روسيا والسعودية.

وفي بيان للتحالف، قالت دول "أوبك+" إن الدول التي لم تخفض الإنتاج لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى المستوى التي تعهدت به قللت إنتاجها لشهر سبتمبر/أيلول كتعويض عن ذلك، فالعراق ونيجيريا أكثر من حصصها لمايو/أيار ويونيو/حزيران.