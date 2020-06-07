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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تراجعت الصادرات والواردات الصينية بحوالي 8٪ في الأشهر الـ5 الأولى من العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتفشي فيروس كورونا حول العالم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغت واردات وصادرات التجارة الخارجية للبلاد خلال شهر مايو/أيار 350.7 مليار دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته 9.3٪، مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت صادرات الصين، حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام 2019، خلال شهر مايو/أيار بنسبة 3.3٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت قيمتها 206.8 مليار دولار.

كما انخفضت الواردات الصينية في مايو/أيار بنسبة أكبر، بلغت 16.7٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمتها 143.9 مليار دولار.

وحتى الآن، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات الصينية من السلع 1.65 ترليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 885 مليار دولار في 2020، منخفضة بنسبة 7.7٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات 763.6 مليار دولار، منخفضة بنسبة 8.2٪.