بعد فتح الاقتصاد الأمريكي.. أي الوظائف ستشهد نمواً وإعادة توظيف؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع إعادة افتتاح الولايات المتحدة بشكل تدريجي، باتت تشهد بعض الوظائف نمواً وعمليات إعادة توظيف.

وانخفضت البطالة في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار إلى 13.3٪، حيث أضاف أصحاب العمل 2.5 مليون وظيفة، وهو أفضل شهر لنمو الوظائف منذ أن بدأ مكتب إحصاءات العمل في تتبع البيانات في العام 1939.

من متاجر التجزئة إلى المطاعم في جميع أنحاء أمريكا، بات يعود الناس إلى وظائفهم القديمة أو يجدون وظائف شاغرة جديدة.

تعرفوا فيما يلي إلى الوظائف التي سجلت أكبر قدر من المكاسب:

عمال المطاعم والحانات

أضافت المطاعم والحانات حوالي 1.4 مليون وظيفة في مايو/أيار بينما أعيد افتتاحها في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

عمال بناء

شهد قطاع البناء مكاسب في الشهر الماضي، حيث ارتفع عدد الوظائف بمقدار 464 ألف وظيفة في مايو/أيار، أي حوالي نصف ما فقد في أبريل/نيسان. وشملت أعمال البناء في المرحلة الأولى من إعادة الفتح بينما تستأنف العديد من المشاريع أعمالها.

عمال التجزئة

في قطاع التجزئة، استعيدت 367,800 وظيفة، إذ شهدت متاجر الملابس أكبر مكاسب. وأعلنت متاجر "غاب" في مايو/أيار أنها ستعيد افتتاح 800 متجر.

عمال المصانع

كما استأنفت المصانع أعمالها ووظائفها، لتضيف الصناعة التحويلية حوالي 225 ألف وظيفة للاقتصاد، خطوة تعتبر إيجابية لصناعة شهدت أكبر انخفاض في إنتاجها في مارس/آذار الماضي منذ العام 1946.

عمال التوصيل والمغاسل

أضافت الخدمات الشخصية وخدمات المغاسل 182,300 وظيفة، وتشمل هذه عمال توصيل الطعام.

عمال النظافة

بينما تعتمد الشركات تعقيم منشآتها لمنع انتشار الفيروس، أصبحت خدمات النظافة أكثر أهمية من أي وقت مضى. أضافت خدمات التنظيف 68,400 وظيفة في الشهر الماضي، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.