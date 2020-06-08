دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن بلادها ستنتقل إلى أدنى مستوى من نظام الإنذار الذي اتبعته وسط جائحة فيروس كورونا، لتفتح اقتصادها بشكل كامل وترفع جميع القيود المحلية التي فرضت منذ تفشي الوباء.

وقالت أرديرن يوم الاثنين إنها أصبح بإمكانها أن تعلن أن "مجلس الوزراء وافق على الانتقال إلى المستوى الأول من نظام الإنذار لفتح اقتصادنا بالكامل مرة أخرى وسنبدأ على الفور تقريباً"، مضيفة أن نيوزيلندا اتبعت "نظام إنذار كوفيد" للإغلاق على مراحل لمدة 75 يوماً.

وقالت أرديرن إنه في المستوى الأول من النظام، فإنها تتوقع استمرار انتعاش بلادها، حيث أن الأحداث العامة والخاصة مثل حفلات الزفاف والجنازات، ومتاجر البيع بالتجزئة وخدمات الضيافة ستواصل أعمالها دون أي قيود. كما سيعاد فتح وسائل النقل العام والسفر الداخلي في جميع أنحاء البلاد بشكل كامل.

وأوضحت رئيسة الوزراء أن القيود المفروضة على السفر الدولي ستبقى، مضيفة: "من شبه المؤكد أننا سنرى حالات إصابة هنا مرة أخرى. هذه ليست دلالة على فشلنا، إنها حقيقة هذا الفيروس. ولكن، إذا وعندما يحدث هذا الأمر، علينا أن نتأكد من استعدادنا. ولهذا السبب ستبقى حدودنا خط الدفاع الأول".

وليس لدى نيوزيلندا حالياً أي حالات إصابات نشطة في فيروس كورونا، كما أنه لم يبلغ عن أي حالات إصابة منذ 17 يوماً. ولم تشهد المستشفيات أي حالات علاج من الفيروس على مدى الأيام الـ12 الماضية، كما مر 40 يوماً منذ آخر حالة انتقال الفيروس في المجتمع.