دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بينما ينعزل سكان العالم في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، حصلت شركة "آبل" على براءة اختراع لبرنامج يسمح للناس التقاط صور "سيلفي" جماعية أثناء ممارستهم التباعد الاجتماعي عن بعضهم البعض.

ومنح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة شركة "آبل" مؤخراً براءة اختراع للبرنامج الذي يسمح بالتقاط "صور سيلفي جماعية اصطناعية" أو صور شخصية جماعية "متباعدة اجتماعياً".

ويسمح البرنامج للمستخدمين بدعوة الآخرين للمشاركة في صورة "سيلفي" جماعية من شأنها وضع عدة أشخاص في صورة واحدة. ويقوم البرنامج بإزالة خلفية المستخدمين الآخرين ووضع وجوههم في صورة المستخدم.

وفي حين يبدو أن شركة "آبل" تقدمت بطلب للحصول على براءة الاختراع كرد على الوباء، إلّا أن عملاق التكنولوجيا كانت تقدمت للحصول على براءة الاختراع في العام 2018 واستلمتها في 2 يونيو/حزيران.

ولايزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستمضي "آبل" قدماً في تطوير البرنامج، إلّا أنه لا شك بأنه سيكون الطريقة المثالية لخلق ذكريات مميزة في زمن التباعد الاجتماعي.