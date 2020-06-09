لتجنب تسريح الموظفين.. طيران الإمارات والاتحاد يمددان خفض الأجور

بعد استئنافه بعض الرحلات التجارية.. نظرة داخل مطار دبي في زمن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركتا طيران الإمارات والاتحاد عن تمديد خفض أجور الموظفين إلى النصف، وسط الأزمة المالية التي شهدها قطاع الطيران إثر القيود المفروضة على السفر لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث هو مقر الشركة، إن حجم وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وقطاع الطيران دفع الشركة لاتخاذ "قرار صعب آخر"، مشيرة إلى تمديد تخفيض رواتب الموظفين في المستوى الرابع وما فوق بنسبة 50٪ اعتباراً من 1 يوليو/تموز.

كذلك شركة الاتحاد للطيران والتي اضطرت لاتخاذ قرار مماثل في محاولة لحماية الوظائف والحفاظ على السيولة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، على حد قولها.

وقالت الشركة في بيان إنها مددت خفض أجور موظفيها حتى سبتمبر/أيلول المقبل، مع تخفيض بنسبة 25٪ لطواقم الطائرة والموظفين في المناصب المبتدئة، وتخفيض بنسبة 50٪ للموظفين في المناصب الإدارية وما فوق.