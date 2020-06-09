كيف عدلت البنوك المركزية العربية أسعار الفائدة للتصدي لكورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثيره على اقتصادات العالم، باتت تتخذ البنوك المركزية عدة خطوات للتصدي لتداعيات الجائحة الاقتصادية.

بالإضافة إلى تخصيص تحفيزات مالية وحزمات دعم لاقتصاداتها، خفضت عدد من البنوك العربية في الربع الأول من العام معدلات الفائدة أيضاً كوسيلة تحفيزية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقد أصدر صندوق النقد العربي تقريراً يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها الاقتصادات العربية للتصدي للجائحة، من بينها تبني سياسة نقدية تيسيرية لخفض فائدة.

وتتعرّفوا في الإنفوجرافيك أعلاه إلى معدلات الفائدة المخفضة في أبريل/نيسان في بعض البلدان العربية: