دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر نية رفع أسعار استهلاك الكهرباء إنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19.1% وذلك لجميع الاستخدامات ابتداء من الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح الوزير المصري وفقا لما نقلته بوابة الأهرام أن هذا الإجراء سيمس فقط 2.5% فقط من مستخدمي الكهرباء المنزلي بالبلاد باعتبار أن شريحة من 100 إلى 200 كيلو يمثلون 36% من عدد المستهلكين، فيما يمثل 650 كيلوات في الشهر ما نسبته 2.5% فقط.

من جهته قدما الواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، لفت فيه إلى أنه وفي "ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كله، يجب أن تقوم الحكومة بالتخفيف على المواطن ومساعدته والتخفيف عن كاهله خاصة أن هناك شركات وقطاعات متعطلة تماما عن العمل، والمرتبات إما صفر أو تعرضت لتخفيضات رهيبة".

وأضاف النائب المصري وفقا لتقرير منفصل للأهرام: "نحن ندعو الناس للالتزام بمنازلهم، فهل هذا القرار من أجل أن يتناسب مع زيادة استهلاك المواطنين، أم من أجل زيادة دخل وزارة الكهرباء، في هذا التوقيت الحرج، الذي يتزايد فيه الاستهلاك مع قلة الدخل أو انعدامه".