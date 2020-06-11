الجمارك السعودية ترد على تقارير بدء تطبيق رفع الرسوم اليوم الأربعاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت هيئة الجمارك السعودية على التقارير التي يتم تداولها حول البدء بتغيير الرسوم المفروضة على عد من المنتجات والسلع، ابتداء من الأربعاء، مؤكدة بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.

جاء ذلك في تغريدة للجمارك السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.. للمزيد من يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل".

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر الخريف قد قال في تصريحات لقناة العربية إن "قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية".

وأضاف: "المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالي 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليار".