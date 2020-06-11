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بعد استئنافه بعض الرحلات التجارية.. نظرة داخل مطار دبي في زمن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت شركة ستاربكس إنها تخطط لإغلاق ما يصل إلى 400 متجر في الولايات المتحدة وكندا على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، لتستبدل بعضها بمواقع استلام طلبات وتوصيل فقط.

وقالت الشركة في آخر تسجيل لها في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها تتوقع في نهاية المطاف فتح حوالي 300 متجر جديد في أمريكا الشمالية متخصص بخدمات التوصيل واستلام الطلبات.

وقالت ستاربكس في بيان إن استراتيجيتها للبيع بالتجزئة مصممة "لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع حضورنا في مجال البيع بالتجزئة وتمكين النمو المربح للمستقبل".

وقالت الشركة إنها كانت تعمل على إعادة تقييم كيفية بيع القهوة قبل تفشي جائحة كورونا بسبب ميل العملاء في المدن الكبرى أكثر إلى طلب القهوة واستلامها من المقهى بدلاً من الجلوس لاحتسائها.

وفي رسالة بريد إلكتروني لـCNN، قالت الشركة إن حوالي 80٪ من معاملاتها في حوالي 15 ألف متجر في الولايات المتحدة كانت عمليات شراء "أثناء التنقل"، أي استلام للطلبات.

وقالت ستاربكس إن متاجرها الصغيرة الجديدة ستخدم العملاء "أثناء تنقلهم" بشكل أفضل مع الحد من أحجام الحشود في المقاهي.

كما صرحت ستاربكس يوم الأربعاء إنها تقدر أنها حققت أرباحاً أقل بمقدار 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة من المتاجر بنسبة 43٪ في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان انخفاض المبيعات في أبريل/نيسان أسوأ من ذلك حتى.