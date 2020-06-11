دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات، الخميس، عن مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أن هذه المبادرة تعد استكمالا للجهود التي قامت بها الإمارات في ظل التحديات وأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي اجتاحت العالم. وأضافت أنه تمت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 يونيو 2020، حيث أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول إنه "سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الأسر والتي تمثل نسبة 50٪؜ من إجمالي المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لم شمل الأسرة المقيمة في الدولة... كما سيتم كذلك تسهيل عودة بعض الوظائف الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية لضمان تعزيز جودة حياة المجتمع".

من جانبه، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اللواء منصور أحمد الظاهري إن تلك المبادرة جاءت من أجل "تمكين المقيمين المتواجدين في الخارج من العودة إلى دولة الإمارات وذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه يتطلب من الأفراد الراغبين في العودة التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة "Smartservice.ica.gov.ae"، وسيتم الرد على كافة الطلبات المقدمة خلال 48 ساعة، وسيتمكن الفرد بعد الحصول على الموافقة من إنجاز إجراءات حجز تذكرة العودة على شركات الطيران الإماراتية أو شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلاتها إلى الإمارات، وذلك بناء على البريد الإلكتروني الوارد من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأضافت أنه سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا للقادمين فور وصولهم أراضي الإمارات، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما، مع تحمل التكاليف إن وجدت، بالإضافة إلى وجوب استخدام إحدى التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.