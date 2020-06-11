دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، "خارطة طريق للتعاون الرقمي"، داعيا المجتمع الدولي إلى توسيع التعاون الرقمي، وإلى العمل من أجل وصل، واحترام وحماية جميع الأشخاص في العصر الرقمي.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن "خارطة الطريق للتعاون الرقمي" تأتي نتيجة جهد عالمي امتد على سنوات عدة بمساهمة مختلف الأطراف المعنية لمعالجة مجموعة من القضايا المتعلقة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرقمية، كما تأتي في "منعطف حاسم بالنسبة للقضايا الرقمية حيث سرعت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الرقمنة، وضخمت في الآن نفسه وعلى حد السواء، فرص وتحديات التكنولوجيا الرقمية".

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن فوائد التكنولوجيا الرقمية التي أبرزتها الجائحة، مثل البحوث التعاونية في مجال اللقاحات والعمل والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية، عكست أيضا فجوة متنامية بين الأشخاص الموصولين وغير الموصولين. وأضاف البيان أن قرابة نصف سكان العالم بنسبة 46.4% غير قادرين على الاتصال بالإنترنت، وبالتالي غير قادرين على المشاركة الكاملة في العصر الرقمي، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: " لنجني فوائدها بشكل كامل ونحتوي الأضرار المحتملة، علينا أن نضمن أن يكون التعاون الدولي المتنامي المحدد للعصر الرقمي". وأضاف: "ليست هناك حدود في الفضاء الإلكتروني".

وتابع بالقول: "اليوم أدعو جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وشركائنا في الصناعة والمجتمع المدني لتوسيع التعاون بشأن قضايا التكنولوجيا الرقمية. فلا يمكننا ربط جميع الناس بحلول عام 2030، واحترام حقوق الإنسان على الإنترنت، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من المخاطر المحتملة للعصر الرقمي إلا من خلال العمل معاً".