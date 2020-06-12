بريطانيا تحقق في صفقة استحواذ فيسبوك على موقع الصور المتحركة Giphy

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الجمعة، أنها تحقق فيما إذا كان الاستحواذ المتوقع لفيسبوك على موقع الصور المتحركة الشهير Giphy، سيؤدي إلى تقليل المنافسة بشكل كبير في أي سوق من أسواق السلع والخدمات في المملكة المتحدة.

وردًا على ذلك، قررت شركة عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقف إجراءات صفقة الاندماج مع Giphy عالميًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وفي بيان إلىCNN ، قال متحدث باسم فيسبوك، إن شركته "على استعداد لتقديم ما يثبت أن صفقة الاستحواذ، ستكون إيجابية للمستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى على حد سواء".

وقال فيسبوك، الشهر الماضي، إنه استحوذ على مكتبة صور GIF المتحركة، Giphy، وهي صور متحركة تستخدم غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ردود الفعل أو العواطف، فيما لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، لكن تقريرًا واحدًا حدد السعر بـ 400 مليون دولار.

ويعد تحقيق المملكة المتحدة، هو ثاني تحقيق رئيسي لمكافحة الاحتكار في الصفقة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ مسؤولو المنافسة الأستراليون أيضًا تحقيقًا لمكافحة الاحتكار حول الصفقة.

وقال رود سيمز، رئيس هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية إن "هذا ليس مجرد مورد قديم لـ GIF - إنه أكبر وأهم مورد، وبالنظر إلى ذلك، فوجئنا بأن فيسبوك لم يخطرنا بهذا الاستحواذ"، مضيفًا أنه "إذا نظرنا إليها، كانت لدينا مخاوف، فمن الواضح أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية".

وبينما يحذو المسؤولون البريطانيون حذو الأستراليين، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستجري تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الصفقة.

وقامت لجنة التجارة الفيدرالية بالفعل بإجراء تحقيق نشط ومستمر في مكافحة الاحتكار في فيسبوك، والذي كشفت عنه الشركة للمستثمرين العام الماضي، بينما تقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حاليًا بتقييم عمليات الاندماج المكتملة من جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا في دراسة منفصلة.