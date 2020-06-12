سعرها وشكلها.. الكشف عن بلاي ستيشن 5 "Play station 5"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أزيح الستار، مساء الخميس، عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني بلاي ستيشن 5 "play station 5"، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.

ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديدة لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما النسخة السابقة.

أما عن موعد إصدار بلاي ستيشن 5، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020، دون الكشف السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون نحو 499 دولارا، وفقا لموقع "تيك تريدر".

جهاز بلاي ستيشن الجيل 5

وشاركت بلاي ستيشن صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة على أن مواصفات الجيل الجديد سيتيح للمستخدم تجربة "سرعة البرق والتنزيل فائق السرعة" بالإضافة إلى مواصفات أخرى.