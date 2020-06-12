"37 مليون تغريدة لصالح أردوغان".. تويتر توقف حسابات ضمن شبكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة تويتر، إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، الخميس، إيقاف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية أن شبكة من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

وأضافت الشركة إن "الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا"، لافتة إلى أن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه".

ويذكر أن شركة تويتر، تقوم بمثل هذه الإجراءات دوريا، حيث سبق لها في سبتمبر/ أيلول 2019 الإعلان عن إيقاف حسابات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، لافتة إلى أنها كانت تستهدف قطر وإيران واليمن، ملقية الضوء على السبب وراء إيقاف حساب سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي والذي أعفي من منصبه بأعقاب حادثة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.