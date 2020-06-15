دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت شركة النفط البريطانية "بريتش بتروليوم"، BP، إنها تعتزم خفض قيمة أصولها بما يصل إلى 17.5 مليار دولار مع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري إثر تفشي جائحة كورونا.

وقالت شركة النفط البريطانية في بيان يوم الاثنين إن الأزمة الصحية قد يكون لها "تأثير دائم على الاقتصاد العالمي"،

ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة "لفترة طويلة"، وما دفعها لخفض توقعاتها لأسعار خام برنت خلال العقود الـ3 المقبلة بنسبة 27٪، لتصل 55 دولاراً للبرميل.

ويعني انخفاض الأسعار أن أصول الشركة، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة، ستصبح قيمتها أقل. وقالت الشركة إنها ستقوم بتخفيض قيمة أصولها بما يتراوح بين 13 مليار دولار و17.5 مليار دولار، أو ما يصل إلى 6٪ من الإجمالي، عندما تعلن عن أرباح الربع الثاني في 4 أغسطس/ آب. وقد تتوقف الشركة أيضاً عن تطوير بعض حقول النفط والغاز بينما توجه استثماراتها إلى الطاقة النظيفة.

وقالت الشركة في بيان إن BP "لديها توقعات متزايدة بأن عواقب الوباء ستسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد ونظام طاقة منخفض الكربون، بينما تسعى البلدان إلى إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون اقتصاداتها أكثر مرونة في المستقبل".

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 5٪ في لندن قبل استعادة بعض الخسائر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني في بيان "أنا واثق من أن هذه القرارات الصعبة، المتأصلة في طموحنا لنصبح شركة بصافي انبعاثات صفرية، والتي أكدها الوباء، ستمكننا بشكل أفضل من التنافس خلال رحلة انتقال الطاقة".

وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى إعاقة الطلب على النفط والغاز والفحم، مع إغلاق المصانع وتعليق الطائرات وبقاء سائقي السيارات في منازلهم. كما انهار خام برنت، المؤشر العالمي، إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عاماً في أبريل/نيسان، ليرتفع سعره بعد ذلك إلى أكثر من الضعف منذ ذلك الحين، إلّا أنه لا يزال هذا العام منخفضاً بنسبة 42٪.