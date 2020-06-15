غيلياد تمنح شركة مصرية رخصة تصنيع دواء "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا

ريمديسيفير هو الدواء الوحيد القادر على مكافحة فيروس كورونا.. لكن المستشفيات لا تتلقى ما يكفي منه لعلاج المرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" عن توقيعها اتفاقيات ترخيص طوعية غير حصرية مع عدد من الشركات المصنعة للأدوية، من بينها شركة تصنيع الأدوية المصرية "إيفا فارما"، بالإضافة إلى عدد من الشركات في الهند وباكستان.

ويسمح الترخيص لـ"إيفا فارما" بتصنيع عقار "ريمديسيفير" الذي يستخدم لمعالجة مرضى فيروس كورونا، وتوزيعه في 127 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​المنخفض تقريباً، بالإضافة إلى عدد من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​المرتفع، التي تواجه عقبات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية.

وبموجب اتفاقيات الترخيص، فإن الشركات الحاصلة عليه سيكون لديها الحق في الحصول على الأساليب التقنية لعملية تصنيع غيلياد للعقار، بهدف تمكين الشركات من الإنتاج بسرعة أكبر. كما ستحدد الجهات المرخص لها أسعارها الخاصة للمنتج الذي سيصنعونه، بحسب ما ذكرته "غيلياد سانسز".

ووفقاً لبيان الشركة، فلن يكون هناك حقوق ملكية على التراخيص حتى تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة لوباء كوفيد 19، أو حتى تتم الموافقة على منتج طبي غير "ريمديسيفير" أو على لقاح لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا، أيهما كان أسبق.

ويعد دواء "ريمديسيفير" الذي هو دواء مضاد للفيروسات ويعطى عن طريق الوريد لعلاج الإيبولا، العقار الوحيد الذي ثبتت فاعليته ضد فيروس كورونا، حيث منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضي ترخيصاً استثنائياً لاستخدامه كعلاج في حالات الطوارئ.