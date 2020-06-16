بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بمليار دولار في بورصة ناسداك دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت بورصة ناسداك دبي، يوم الثلاثاء، عن إدراج بنك دبي الإسلامي صكوكاً بلغت قيمتها مليار دولار.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن حد الاكتتاب على الصكوك بلغ حوالي 4.5 أضعاف، بمعدل ربح 2.95٪ سنوياً، بينما جذبت الصكوك ما يقارب 50٪ من المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الصكوك إلى "تعزيز التدابير" التي يتخذها البنك الذي يعد أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات لدعم العملاء والشركات.

وبهذا الإدراج الأخير، تكون قد بلغت قيمة الصكوك المدرجة من قبل البنك حتى الآن حوالي 6 مليارات دولار، بـ7 عمليات إدراج.

وتعد دبي واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لجميع عمليات إدراج الصكوك حتى الآن 66.3 مليار دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.