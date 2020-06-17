متجر أمازون السعودية ينطلق رسمياً ويستبدل "سوق.كوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أمازون اليوم الأربعاء عن إطلاق منصة تسوقها رسمياً في المملكة العربية السعودية تحت اسم "amazon.sa"، لتستبدل بذلك موقع "سوق.كوم".

وتتبع خطوة إطلاق موقع أمازون السعودي استحواذ شركة أمازون على موقع "سوق.كوم" في العام 2017، حيث سيوجه الآن جميع عملاء موقع "سوق" سابقاً إلى موقع أمازون مع الحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بحساباتهم وطلباتهم.

وسيتمكن عملاء متجر أمازون السعودي التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية، كما ستتوفر منتجات مختلفة تغطي 34 فئة من بينها الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات الطبخ والمنتجات الغذائية.

وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لموقع سوق.كوم ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان الإطلاق الرسمي، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على "تحقيق إنجاز جديد وبارز في مسيرة أمازون يتمثل في الوفاء بوعدها للعملاء والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. مضيفاً أنه "من خلال التعاون الوثيق مع البائعين المحليين والدوليين، سنواصل سعينا لكسب رضا العملاء في المملكة العربية السعودية، عبر توسيع فئات المنتجات وضمان تقديم أفضل الأسعار وخدمة التوصيل السريع وتجربة تسوق مريحة وموثوقة".