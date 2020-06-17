أرامكو السعودية تتم صفقة استحواذها على 70٪ من سابك.. وهذه قيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن اتمامها صفقة استحواذ على حصة 70٪ من الشركة السعودية للصناعات الأساسية، سابك، من صندوق الثروة السيادية في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 259.125 مليار ريال سعودي، أي 69.1 مليار دولار أمريكي.

وتعادل حصة أرامكو في سابك البالغة 70٪ حوالي 2.1 مليار سهم، بسعر يبلغ حوالي 32.89 دولار للسهم الواحد.

وقالت أرامكو في بيان إن الصفقة "تعزز وجود أرامكو في صناعة البتروكيماويات العالمية، وهو قطاع من المتوقع أن يسجل أسرع نمو في الطلب على النفط في السنوات المقبلة"، مضيفة أن أرامكو وسابك سجلتا في العام 2019 حجم إنتاج للبتروكيماويات بلغ حوالي 90 مليون طن.

وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو إن الصفقة تمثل نقطة تحول بارزة لـ3 من أهم المؤسسات السعودية، إذ "توفر رأس المال لاستراتيجية استثمار طويلة المدى لصندوق الاستثمارات العامة، بينما تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة العربية السعودية، ما يعود بالنفع على شعب بلدنا".

كما أضاف الرميان أن الصفقة تدعم نمو أرامكو المستمر وتعزز بصمتها الدولية، بالإضافة إلى توفير سابك بمساهم جديد يركز على صناعة الطاقة الاستراتيجية، ولديه القدرة لدعم مشاريع النمو".