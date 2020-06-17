ما هي الوظائف التي أقبل عليها المهنيّون في الإمارات خلال أزمة كورونا؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طرأت العديد من التغيّرات على عالم الأعمال وقطاع التوظيف منذ بداية العام 2020، إذ أثّر وباء كورونا على الشركات والباحثين عن عمل على حد سواء، حيث اضطروا للجوء إلى عالم افتراضي بالكامل لمواصلة أعمالهم، بما في ذلك إجراء جميع مراحل عمليات التوظيف عبر الإنترنت.

وفي ضوء ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى أنّ عدد طلبات التوظيف التي قدّمت للوظائف الشاغرة في الإمارات على منصة بيت.كوم، تجاوزت 700 ألف طلب خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار وحتى مايو/أيار من العام 2020.

وأصبحت العديد من الأدوار الوظيفية ذات أهمية كبيرة لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل في ظل انتشار فيروس كورونا، لا سيما في القطاعات الرئيسية التي لا غنى عنها مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات عن بُعد، والرعاية الصحية، والإنترنت والتجارة الإلكترونية، والتوزيع والخدمات اللوجستية، والتي كانت من بين أكثر القطاعات بحثاً عن موظفين جُدُد وسط تفشي فيروس كورونا.

وكي تتمكّن من مواكبة التغييرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل، وتزيد من فرص عثورك على وظيفة خلال الأزمة، يتعين عليك معرفة الوظائف التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل والبدء باكتساب المهارات التي تتطلبها هذه الوظائف.

إليك بعض أكثر الوظائف التي تقدّم إليها الباحثون عن عمل في الإمارات خلال الوباء:

موظف خدمة العملاء

القطاع: الإنترنت والتجارة الإلكترونية

موظف مستودع ومصنع وخدمات لوجستية

القطاع: إنتاج الأغذية والمشروبات

موظف شؤون مالية وإدارية

القطاع: المعدات الطبية والرعاية الصحية

مسؤول قاعدة بيانات

القطاع: الاقتصاد والاستشارات المالية

محاسب أول

القطاع: الشحن

خبير إحصاء

القطاع: الاقتصاد والاستشارات المالية

مدير مكتب

القطاع: تطوير البرمجيات

أكثر المهارات الشخصية طلباً لهذه الوظائف:

مهارات تواصل كتابية وشفوية جيدة

مهارات التنظيم وإدارة الوقت والعمل على أكثر من مهمة

مهارات اتّخاذ القرار

الدقة والاهتمام بالتفاصيل

التركيز على النتائج

مهارات التفاوض

القدرة على العمل تحت الضغط

مهارات جمع وتحليل البيانات