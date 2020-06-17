دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية حكمًا، الثلاثاء، اعتبر إجراءات السعودية ضد قطر "مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت "واس" أن فريق تحكيم منظمة التجارة العالمية "لم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة حقوق البث من أراضي المملكة"، وأن الفريق رأى أن إجراءات السعودية "تستند إلى أدلة مُستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن فريق التحكيم قوله إن "قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة قدمت "وثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر"، لافتة أن فريق التحكيم "أسقط 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، وتوصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعد هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه".

وأكدت السعودية أنه "لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة"، وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية.

من جانبه، قال مندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية إن "المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية".