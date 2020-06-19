دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إن عودة أساليب العمل إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" هو أمر غير ممكن، لافتا إلى أنه يمكن الوصول إلى "وضع طبيعي جديد أفضل إذا كنا استباقيين".

جاء ذلك في كلمة أدلى بها غوتيريس حول "كوفيد-19 وعالم العمل" حيث أوضح طرق الاستجابة، قائلا: "لا يمكننا العودة إلى عالم ما قبل كوفيد 19، ولكن بإمكاننا صياغة الطريق الذي نمضي فيه قدما. ويمكن الوصول لوضع طبيعي جديد أفضل إذا كنا استباقيين.. تطور تأثير كوفيد 19 مع أضرار صحية واقتصادية واجتماعية هائلة. ولتكون ناجعة يجب أن تأخذ الاستجابات كل هذه الأوجه بعين الاعتبار.. نحن نعلم إلى أين نريد أن نذهب. يجب أن تبنى سياساتنا على الأطر المعيارية القائمة والمتفق عليها، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل ومعايير العمل الدولية ذات الصلة".

وأضاف: "استخدام الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول. سيكون الحوار الاجتماعي أساسيا للحصول على الدعم الواسع الذي نحتاجه لمثل هذه التغييرات.. إنه وسيلة مجربة وفعالة لضمان الإقرار بالظروف والاحتياجات المحلية. وهو يعطي الكلمة لجميع الأطراف المعنية ويشجع بالتالي الحلول المبتكرة والمبدعة".

وتابع الأمين العام قائلا: "بناء وضع طبيعي أفضل يعني اتباع منهج جديد. استخدام الحوافز المالية للتحول نحو سياسات يكون محورها الإنسان ومتسمة بالشمول والتوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات النظام البيئي المستدام، وتوجه الاستثمار نحو المهارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، والرعاية والاقتصادات الخضراء.. إذا قمنا بالعمل الصحيح في الوقت المناسب على أساس المنهج ثلاثي المراحل سنكون قادرين على الخروج من هذه الأزمة نحو مستقبل أكثر مرونة وأكثر عدلا واستدامة".