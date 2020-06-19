"احتمال ارتفاع سعر برميل النفط لـ190 دولار".. جي بي مورغان توضح

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—جدد بنك جي بي مورغان، توقعاته حول احتمال حدوث "دورة تصاعدية قوية" ستدفع بسعر برميل النفط ليقفز متخطيا حاجز الـ190 دولارا للبرميل العام 2025.

وقالت جي بي مورغان في تقريرها المنشور في الـ12 من يونيو/ حزيران الجاري إن حالة الإشباع في أسواق النفط ستتحول إلى حالة "عجز في العرض الأساسي" بدءا من العام 2022، والسيناريو الأكثر ترجيحا هو ارتفاع سعر برميل خام برينت إلى 60 دولار لتحفيز الإنتاج العالمي، ملقية الضوء على أن الدول المنتجة خفضت انتاجاها للتعامل مع الوفرة في الأسواق ولكن الآن المؤشر يذهب بالجهة المعاكسة بعد الجهود المبذولة لتحفيز الصناعات النفطية.

هذا التوقع أعلنت عنه الشركة في مارس/ اذار الماضي ولكنها اليوم وبعد ما أصاب قطاع النفط العالمي من خسائر إثر تداعيات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" جددت تنبؤاتها بأن "دورة تصاعدية قوية" تلوح في الأفق.

كريستيان مالك، رئيس بحوث النفط والغاز في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في جي بي مورغان، قال: "الواقع أن فرص صعود أسعار النفط إلى 100 دولار في هذا الوقت أكبر مما كانت عليه قبل 3 أشهر (انتشار فيروس كورونا)".

وأضاف مالك في تصريحات أدلى بها لـCNN بيزنس أن توقعات جي بي مورغان السابقة بوصول سعر برميل النفط إلى 190 دولارا لا تزال قائمة، بل أن احتمال حدوث ذلك بات أكثر ترجيحا الآن.

ويذكر أن أسعار خام برنت وصلت لأدنى مستويات في عقدين من الزمن بوصول سعر البرميل إلى 15.98 دولارا في ابريل/ نيسان الماضي، في حين هوت أسعار الخام الأمريكي لدون حاجز الصفر ووصلت إلى نحو -40 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة في تاريخها.