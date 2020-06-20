نيويورك، الولايات المتحدة (CNN Business) -- أزال فيسبوك، الجمعة، مقطع فيديو نشره حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتشر بشكل فيروسي لطفلين صغيرين، بعد أن قدم أحد والديهما طلبًا بشأن حقوق النشر.

وحصد الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة بحلول الوقت الذي قام فيه فيسبوك بإزالته.

والمقطع الذي تمت إزالته عبارة عن تعديل فاضح ومضلل للفيديو الذي انتشر في العام الماضي، الذي يظهر طفلًا أسود وآخر أبيض يركضان لعناق بعضهما البعض.

بينما أظهرت النسخة المنشورة في حساب ترامب، لأول مرة، كما لو كان الطفل الأسود يهرب من الطفل الأبيض.

وقالت شركة Jukin Media، وهي شركة تمثل مُبدعي مقاطع الفيديو بما في ذلك الوالد الذي يملك هذا الفيديو، في بيان قدم إلى CNN Business بعد ظهر الجمعة: "لم يمنح مالك الفيديو ولا Jukin Media الرئيس إذنًا بنشر الفيديو، وبعد مراجعتنا، نعتقد أن استخدامه غير المصرح به للمحتوى هو مثال واضح على انتهاك حقوق الطبع والنشر دون استخدام عادل".

وقالت شركة جوكين، في بيانها، إنها قدمت طلب إزالة إلى تويتر، إلا أن الفيديو مازال موجودًا.

ولم تؤكد الشركة أنها أرسلت طلب الإزالة إلى فيسبوك، لكن المتحدث باسم الشبكة، آندي ستون، قال "تلقينا شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر من صاحب حقوق هذا الفيديو بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية وأزلنا المشاركة".

وتم وضع الفيديو في صفحة ترامب عبر فيسبوك، بعد أن غرده مساء الخميس، عشية Juneteenth، وهي أقدم عطلة معروفة تكريمًا لنهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وقال مايكل سيسنيروس، والد أحد الصبية في الفيديو، أنه نشر الفيديو الأصلي على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لأنه يعتقد أنها لحظة جميلة وصريحة للمشاركة في خضم العنصرية والكراهية في العالم.

بينما أظهرت نسخة الفيديو التي نشرها ترامب جزءًا من مقطع الفيديو الفيروسي، حيث كان أحد الأولاد يلاحق الآخر، وكان يظهر معه شعار CNN، الذي كُتب بشكل مُزيف على لقطات الفيديو، في محاولة لمهاجمة الشبكة.

وانتقد مايكل سيسنيروس ما فعله ترامب، وكتب في منشور عبر فيسبوك، مساء الخميس، قائلا لن يتحول هذا الفيديو الجميل إلى مزيد من أجندته للكراهية".

وفي الواقع، غطت CNN قصة الفيديو الأصلي في 2019. وكما ظهر الأطفال الصغار وآبائهم في برنامج: "The Van Jones Show" على CNN.

وفي وقت سابق، وضع تويتر ملصقا على الفيديو الذي نشره ترامب في حسابه، مع توضيح بأنه "تم التلاعب به" ،بعد وقت قصير من نشره في تويتر.

وقال متحدث باسم تويتر: "لقد تم تصنيف هذه التغريدة وفقًا لسياستنا الإعلامية لمنح الناس المزيد من السياق".

ولدى فيسبوك أيضًا سياسة إعلامية يتم التلاعب بها. ورفضت الشركة التعليق على ما إذا كان الفيديو ينتهك هذه السياسة. ولم يتخذ فيسبوك أي إجراء حتى يتم تقديم مطالبة بحقوق الطبع والنشر.

وورد متحدث باسم CNN على تغريدة ترامب مساء الخميس، قائلا: "لقد غطت CNN هذه القصة - ولكن كما حدث بالضبط. تمامًا كما أبلغت CNN عن مواقفك بشأن العرق (وأرقام الاستطلاع الخاص بك). سنواصل العمل مع الحقائق وندعوك لفعل الشيء نفسه، بدلاً من تغريد مقاطع فيديو مزيفة تستغل الأطفال الأبرياء".

وعندما سُئلت عن الفيديو يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنها تعتقد أنه مضحك.

وقالت ماكناني، خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس كان يثير لفتة ساخرة كانت مضحكة للغاية إذا ذهبت وشاهدت الفيديو بالفعل".

وأشار جيم أكوستا، كبير مراسلي CNN في البيت الأبيض، إلى أنه "يبدو (ترامب) كما لو أنه يستغل الأطفال لإبداء نقطة سياسية بحتة".