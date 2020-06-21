دبي تحدد مواعيد وإجراءات استقبال السائحين وسفر المواطنين والمقيمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة دبي، الأحد، عن السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو/ حزيران، وبدء استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو/ تموز، وذلك مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن السماح بالسفر للخارج واستقبال السياح عبر مطارات دبي سيكون وفق اشتراطات محددة. وأضافت أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم الاثنين 22 يونيو عبر مطارات دبي.

وقالت حكومة دبي، في بيان، إن السماح بعودة المقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة دبي يكون من خلال الحجز المسبق على الرحلات المجدولة للقدوم لمطارات دبي من خلال الناقلات الجوية المختلفة، بحيث يتم تنسيق الموافقات للقدوم من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركات الطيران.

وأضاف البيان أنه يجب على المقيم تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل السفر من الجهة القادم منها للتأكد من خلوه من أي أعراض صحية تشير لإمكانية الإصابة بفيروس كوفيد-19، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر حال وجود أي أعراض مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتابع البيان أنه لدى الوصول، سيتم إجراء فحص كورونا المعروف اختصاراً باسم (PCR) لجميع المقيمين عند عودتهم إلى مطارات دبي، إضافة إلى ضرورة التأكد من تسجيل كل مقيم لدى عودته وقبل مغادرته لمبنى المطار، لبياناته كاملة في تطبيق COVID-19 DXB الذكي، ويكون لزاماً على المُقيم القادم إلى دبي عدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس، يتوجب عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوم.

وحول سفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج، أكدت حكومة دبي على عدم تقييد حرية الأفراد في السفر للوجهة التي يريدونها، إلا أن عليهم التقيّد بالاشتراطات والإجراءات المحددة من قبل الوجهة المقصودة بالسفر، مع ضرورة تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل السفر للتأكد من خلو المسافر من أعراض كوفيد-19، حيث يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بالفيروس.

وأضافت أنه عند عودتهم إلى الدولة، فسيكون عليهم عمل فحص كورونا PCR عند الوصول إلى مطارات دبي، والتأكد من تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، والالتزام بعدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، هذا مع التقيّد بالعزل للحالات الإيجابية لمدة 14 يوم، واتباع جميع الإجراءات المعتمدة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وحول قدوم السياح الدوليين، قالت حكومة دبي إنه يجب على السائح القادم إلى دبي استيفاء اشتراطات الدخول إلى الدولة، مع إلزامية حصوله على تأمين صحي دولي، وتنبيه جميع السُيّاح إلى أهمية تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضافت أنه يجب على السائح قبل مغادرة الجهة القادم منها، عمل فحص كورونا (PCR) قبل 4 أيام (96 ساعة) بحد أقصى من وقت السفر إلى دبي، وإبراز ما يثبت خلوه من الفيروس عند الوصول إلى مطارات دبي، وإذا لم يتوفر ذلك، يتم إجراء الفحص ذاته في مطارات دبي، وكذلك يجب على السائح تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل مغادرة الوجهة القادم منها، حيث يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن على المسافر عموماً مجموعة من الالتزامات المهمة التي تضمن سلامته وراحته ومن حوله في جميع الأوقات وتتضمن: