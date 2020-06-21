مصر توقع 12 اتفاقية نفط جديدة.. وهذه قيمة استثماراتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن توقيع 12 اتفاقية في قطاع البترول مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، باستثمارات بلغت أكثر من مليار دولار، فضلاً عن منح قيمتها 19 مليون دولار إضافية لحفر 21 بئراً.

ووفقاً لما نقلته هيئة الوطنية للإعلام، فإن الاتفاقيات أبرمت مع شركة "شيفرون" الأمريكية، و"اديسون" الإيطالية، و"BP" الإنجليزية، و"توتال" الفرنسية، و"شل" الهولندية، و"نوبل" الأمريكية، و"كوفبيك" الكويتية و"مبادلة" الإماراتية.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة، 8 اتفاقيات موقعة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، للتنقيب في شرق البحر المتوسط ومنطقة غرب المتوسط، و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للتنقيب في البحر الأحمر، واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.

وأكد الملا أن الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً من المقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية مضيفاً أنها "تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى".

وأوضح الملا أن "طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الـ6 الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئراً".