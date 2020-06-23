دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، يوم الأربعاء عن عقدها صفقة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة مع ائتلاف يضم مجموعة من كبار المستثمرين العالميين وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، بلغت قيمتها 20.7 ملاير دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، سيضم الائتلاف عدد من المستثمرين هم "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية" و"سنام".

وبموجب الاتفاقية، التي تعد واحدة من بين الأكبر في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيستثمر الائتلاف في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك، حيث سيحصل الأعضاء على نسبة 49٪ من شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م" التي أنشأت مؤخراً والتي تمتلك فيها أدنوك حصة 51٪.

وذكر بيان وكالة الأنباء الإماراتية أن "أدنوك لأنابيب الغاز" ستقوم "باستئجار الحصة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات".

كما أضاف البيان أن الاتفاقية تحقق عائدات فورية لأدنوك تبلغ قيمتها 10.1 مليار دولار، يخضع استكمالها لمجموعة من الشروط والأحكام وموافقات المنظمات المعنية.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة " أدنوك "، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن شركته تحرص على "بناء شراكات ذكية تحقق أقصى قيمة ممكنة من أصول الشركة في مختلف المجالات، بما فيها النقل والتوزيع، وذلك من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تحقق قيمة إضافية".