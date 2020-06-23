مفاتيح سيارتك في هاتفك.. ميزة جديدة من آبل توفر ذلك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تريد شركة آبل أن يستبدل هاتف آيفون مفاتيح سيارتك، إذ أعلنت شركة التكنولوجيا يوم الاثنين في مؤتمر المطورين العالمي السنوي، ميزة جديدة تسمح لهاتفها الذكي بفتح وبدء تشغيل السيارات.

ورغم أن طموح آبل الذي استمر لسنوات طويلة لبناء مركبتها الخاصة لم يتحقق بعد، إلا أن نظام المعلومات والترفيه "كاربلاي" الخاص بها متوفر في 97٪ من السيارات الجديدة، على حد قول الشركة.

وتعتقد الشركة أن مفتاح السيارة الاعتيادي المتواضع، الذي يمكن أن يتخذ شكل سيارتك في السيارات الجديدة، أو حتى يتميز بشاشة خاصة به، لا يزال يمكن تطويره بشكل أكبر.

وقال كريغ فيديريغي، نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في شركة آبل إن المفاتيح موجودة "منذ أكثر من 100 عام، لكنها أصبحت ضخمة وكبيرة".

وستقوم آبل بطرح الميزة الجديدة أولاً على سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة للعام 2021، إلّا أنها تخطط أيضاً لتوسيعها لتشمل أنواع أخرى من السيارات.

وأوضحت إميلي شوبرت، كبيرة مديري هندسة تجربة السيارات في آبل، كيف يمكن للسائق الاقتراب من مقبض الباب باستخدام جهاز آيفون الخاص به لفتح السيارة. ثم يمكن أن يضع السائق هاتفه على لوحة شحن السيارة ويضغط على زر بدء تشغيل السيارة.

وتعتمد تقنية آبل على ما يُعرف باسم الاتصال قريب المدى، والذي يسمح للأجهزة الواقعة على بعد بضعة سنتيمترات من بعضها البعض بتبادل البيانات لاسلكياً.

وتخطط آبل للانتقال إلى استخدام تقنية مختلفة، النطاق فائق العرض، والتي ستسمح بإلغاء القفل من مسافات أكبر، ما يعني أنه يمكن فتح السيارة دون الحاجة إلى إخراج الهاتف من الجيب أو الحقيبة مثلاً.

كما سيتمكن السائقون من مشاركة مفتاح السيارة الافتراضي مع الأصدقاء من خلال تطبيق مشاركة الرسائل "آي مسج". وتقدم فولفو خدمة مماثلة حيث يمكن مشاركة المفاتيح عبر الهواتف الذكية.

وتعمل آبل مع مجموعات المعايير لتمهيد الطريق لتوسيع التكنولوجيا واستخدامها مع المزيد من السيارات. وقال فيديريغي إنه يتوقع أن يرى تقنية النطاق فائق العرض في السيارات الجديدة العام المقبل.