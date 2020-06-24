الإمارات والسعودية تطلقان أول خط ملاحي مباشر يربط بين آسيا وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عن إطلاقهما أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناء جبل علي في دبي والسخنة في مصر، عبر ميناء جدة الإسلامي.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الخط الملاحي الجديد، أطلق بشراكة بين الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وموانئ دبي العالمية، حيث سيشرف عليه وزير النقل السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بهدف تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

ويُعد هذا الخط الملاحي الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال العام 2020.

وكانت قد حصلت موانئ دبي العالمية في نهاية العام الماضي من الهيئة العامة للموانئ السعودية، على امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مدته 30 عاماً، بهدف إدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، حيث ستقوم موانئ دبي بالاستثمار بحوالي 500 مليون دولار أمريكي لتحديث الميناء وتطوير بنيته التحتية لاستيعاب ناقلات الحاويات العملاقة التي تعد من الأضخم في العالم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، إن الخط المباشر "سيربط بين ميناء جدة الإسلامي بالمزيد من الموانئ العالمية في الشرق والغرب ... كما سيساعد في زيادة أعداد الحاويات التي تشحن بين عدة موانئ، والفوز بعدد أكبر من السفن المارة بساحل البحر الأحمر، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية وتحسين كفاءة العمليات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي".