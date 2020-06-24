"تهدد بإلحاق الضرر".. تويتر تضع تحذيراً على تغريدة جديدة لترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وضع موقع التواصل تويتر يوم الثلاثاء تحذيراً على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب بها أنه في حال إقامة المتظاهرين "منطقة حكم ذاتي" في واشنطن العاصمة، "سيواجهون قوة جدية!".

وقالت شركة تويتر إنها وضعت "إشعاراً للمصلحة العامة على هذه التغريدة لانتهاكها سياستنا ضد السلوك التعسفي، وتحديداً، وجود تهديد لإلحاق الضرر بمجموعة محددة".

ولن يتمكن مستخدمو تويتر، بمن فيهم مؤيدي ترامب، من إعادة نشر التغريدة المخالفة بسبب الإجراء الذي اتخذته الشركة.

وأوضحت الشركة أنه رغم أن التغريدة خرقت قواعد الشركة، إلا أنها "ستبقى متواجدة على المنصة نظراً لصلتها بما يحدث في الشارع العام".

وقد نشر ترامب ذات الرسالة على موقع فيسبوك أيضاً. وتواصلت CNN مع فيسبوك لطلب التعليق.

وكتب ترامب في المنشور على تويتر وفيسبوك: "لن تكون هناك منطقة حكم ذاتي في واشنطن العاصمة، طالما أنا رئيسكم. إذا حاولوا، سيواجهون قوة جدية!"

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

وانتقد ترامب "منطقة الحكم الذاتي" في سياتل، وهي منطقة شغلها المتظاهرون معظم هذا الشهر.

كما انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي قرار تويتر يوم الثلاثاء، قائلًا إن "للمواطنين الحق في الاستماع مباشرة لرئيسهم وأن يقرروا بأنفسهم ما يفكرون فيه".

وأعلن تويتر عن قواعد محددة للسياسيين العام الماضي تسمح لهم في بعض الأحيان بانتهاك القواعد دون إزالة تغريداتهم. وتقول الشركة إنه هناك "مصلحة عامة" في قدرة الأشخاص على رؤية ومناقشة تصريحات المسؤولين المنتخبين.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتخذ فيها تويتر إجراء ضد حساب ترامب في غضون أسابيع قليلة فقط، بعد أن قام موقع التواصل في مايو/أيار، بتصنيف تغريدتين لترامب قدمتا معلومات خاطئة عن الاقتراع عبر البريد في كاليفورنيا.

ثم قام ترامب بعد ذلك بنشر تغريدة أخرى عن المظاهرات القائمة في أمريكا، حيث صنفها تويتر بأنها "تمجد العنف"، ليقوم ترامب بعد ذلك الأسبوع الماضي، بنشر مقطع فيديو عن طفلين صغيرين، صنفته المنصة على أنه "متلاعب به"، ومن ثم أزيل كلياً من المنصة لاحقاً بسبب مطالب حول حقوق النشر.