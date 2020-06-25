لوفتهانزا تتفق مع مضيفيها على حزمة إنقاذ.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت نقابة المضيفين الألمانية في نشرة صحفية إن الناقلة الألمانية، لوفتهانزا، توصلت إلى اتفاق لخفض التكاليف مع ممثلي مضيفيها، بينما تعاني الشركة من تبعات جائحة كورونا التي علقت الطيران حول العالم.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة الطيران بتوفير حزمة إنقاذ، ستساهم في خفض تكاليف الشركة بحوالي 500 مليون يورو، أي حوالي 561 مليون دولار. وتضمن الصفقة بأنه لن تكون هناك أي عمليات تسريح للعمال لمدة 4 سنوات، حيث سيتم التوصل لأي تخفيضات في أعداد موظفي المقصورات عن طريق عمليات الاستحواذ أو خطط التقاعد المبكرة.

وقالت لوفتهانزا في بيانها إن الصفقة "تتضمن مجموعة اجراءات لتجميد زيادات الأجور، وتخفيض ساعات الطيران مقابل تخفيض الأجور، وخفض مساهمات التقاعد مؤقتاً".

وتأتي الصفقة في الوقت الذي تستعد فيه لوفتهانزا لاجتماع استثنائي للمساهمين، والذي خطط له للموافقة على خطة إنقاذ حكومية ألمانية قيمتها 9 مليار يورو لشركة الطيران المتأثرة بجائحة كورونا، والتي تسببت في خفض الطلب على الطيران عالمياً.