"ضد خطاب الكراهية".. زوكربيرغ يعلن سياسات جديدة للإعلانات على فيسبوك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، سيحظر الإعلانات التي تعتبر الأقليات والمهاجرين والمجموعات العرقية أو غيرها "كبش فداء"، في إطار حملة واسعة للموقع ضد "خطاب الكراهية".

وقال زوكربيرج في بث مباشر، الجمعة، إن السياسة الموسعة ستمنع الإعلانات التي تدعي أن هذه الجماعات تشكل تهديدًا، كما ستحظر أيضًا الإعلانات السلبية فيما يتعلق بالمهاجرين أو طالبي اللجوء.

"على وجه التحديد، نحن بصدد توسيع سياستنا الإعلانية، لحظر الادعاءات بأن الأشخاص من عرق معين أو عرق أو أصل وطني أو انتماء ديني أو طائفة أو توجه جنسي أو هوية جنسية أو حالة الهجرة، يمثلون تهديدًا للسلامة البدنية، أو الصحة، أو البقاء"ن بحسب تعبير زوكر بيرغ.

وكتب المدير التنفيذي لفيسبوك، في منشور آخر، "إننا نعمل أيضًا على توسيع سياساتنا لتوفير حماية أفضل للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من الإعلانات التي تشير إلى أن هذه الجماعات أقل شأنا أو تعبر عن ازدراء أو تدعو لطردهم أو التعبير عن الاشمئزاز تجاههم".

يأتي هذا الإعلان وسط ردة فعل واسعة النطاق من قبل المعلنين، ضد فيسبوك، حيث تم اتهام الشركة بـ"تسهيل انتشار خطاب الكراهية على المنصة".

وأعلن زوكربيرغ أيضًا أن فيسبوك، سيبدأ في تطبيق ملصقات تحذيرية على مشاركات المستخدمين، التي تنتهك سياسات النظام الأساسي للموقع.