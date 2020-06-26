تطبيق تباعد.. السعودية تحث المواطنين والمقيمين على تحمليه.. وهذه فوائده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو ما يُعرف باسم "سدايا"، نسخة تطبيق تباعد للأجهزة التي تعمل على نظام اندرويد التشغيلي، بعد نسخة أجهزة الـIOS الشهر الماضي.

وحثت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة "عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي (تباعد) و(توكلنا) لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19".

وأوضحت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud .

أما على أجهزة IOS فذكرت الهيئة أن "تحميله يكون عبر متجر APP Store على الرابط التالي: https://apple.co/31inlV8 ، ما مكن مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق".

فوائد ومميزات تطبيق تباعد في السعودية؟

أما فوائده، فيساعد تطبيق "تباعد" المستخدمين على تلقي تنبيھات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين، ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيھھم، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية".

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت في الغالب، وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجھاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات.