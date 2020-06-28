منها السعودية.. صندوق النقد يتوقع انكماشاً بأبرز اقتصادات العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي بعد تأثره بأزمة كورونا، مؤكداً بأن الجائحة ستترك بصمتها في العالم وتتسبب بأعلى مستويات ركود منذ حوالي 100 عام، إضافة إلى تسببها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بمستويات أعلى من تلك المتوقعة سابقاً.

وتشمل التقارير توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي للناتج المحلي العالمي بنسبة 4.9٪ هذا العام، منخفضاً بذلك من التقديرات المتوقعة في شهر أبريل/نيسان، والتي بلغت 3٪ آنذاك. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم بأكمله، إلّا أنه ستتواجد "اختلافات كبيرة بمستويات الركود بين الاقتصادات الفردية".

وتعتبر الصين الدولة الوحيدة على القائمة التي ستشهد انتعاشاً اقتصادياً بنسبة 1٪ هذا العام، ويعود ذلك نسبياً إلى الدعم السياسي من الحكومة الصينية.

ومن بين الدول العربية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي في العام 2020 بنسبة 6.8٪. ولينتعش بعد ذلك مجدداً في العام 2021 بنسبة 3.1٪.

وتتعرّفوا أكثر إلى توقعات صندوق النقد لبعض أبرز الاقتصادات العالمية للعام 2020 و2021، في الإنفوغرافيك أعلاه.