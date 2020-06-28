مايكروسوفت ستغلق جميع متاجرها الفعلية.. وتعتمد على متجر إلكتروني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت شركة مايكروسوفت أن تخرج من سوق تجارة التجزئة التقليدية، إذ أعلنت الشركة أنها ستغلق جميع متاجرها الفعلية البالغ عددها 83، وتنتقل للاعتماد على متجرها الإلكتروني فقط.

وقالت الشركة إنها ستحتفظ بمتاجرها الفعلية في لندن ونيويورك وسيدني وواشنطن، إلّا أنها ستعيد تصورها لتكون "مراكز تجربة" بدلاً من متاجر بيع منتجات، حيث ستعرض الشركة تقنيات مايكروسوفت، لكنها لن تعتمد بيع أي منتجات بالضرورة.

وكانت قد افتتحت شركة التقنية العملاقة مجموعة من المتاجر في مناطق راقية ورفيعة المستوى، مثل الجادة الخامسة في مانهاتن، ولكن خلال تفشي فيروس كورونا، أغلقت العديد من متاجر الشركة.

وتعد مايكروسوفت واحدة من الشركات الرائدة في مجال البرامج الحديثة، وستستمر في بيع منتجاتها عبر الإنترنت، إذ تقدر الشركة أن تصل إلى 1.2 مليار شخص شهرياً من خلال متاجرها عبر الإنترنت على "مايكروسوفت.كوم"، ولمنتجات إكسبوكس وويندوز معاً.

وقال ديفيد بورتر، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، "لقد نمت مبيعاتنا على الإنترنت حيث تطورت محفظة منتجاتنا إلى العروض الرقمية إلى حد كبير، وقد أثبت فريقنا الموهوب نجاحه في خدمة العملاء بعيداً عن أي موقع فعلي".

وقالت مايكروسوفت إن إغلاق المتاجر سيكلفها رسوماً قبل الضرائب تبلغ حوالي 450 مليون دولار.