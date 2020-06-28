تركيا: ليبيا تتمتع بالنفط وسنواصل التنقيب والشراكات وفق مبدأ "رابح-رابح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأحد، أن ليبيا تتمتع بالنفط وأن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وستواصل عمليات التنقيب والشراكات وفق مبدأ "رابح-رابح"، وذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل التوتر بين تركيا ومصر بشأن الأزمة الليبية.

وقل دونماز إن "النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها". وأضاف أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بهذا البلد، وهو ما كان قائما في السابق.

وتابع دونماز بالقول إن تركيا "تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح - رابح، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية من تصريحات له على قناة محلية تركية.

وأشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، وقال إن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية. وأضاف أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال عام 2019، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.