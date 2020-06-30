شركات الطيران تعاني مع المقاعد المزدحمة.. كيف سيكون شكل السفر في المستقبل؟

هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستُسرح 15 ألف موظف لديها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف عملاق الطيران الأوروبي عن خططه للتكيف مع القوى العاملة حول العالم وتعيد تقييم حجم نشاطها التجاري في إطار الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان أصدرته الشركة.

وأشارت الشركة أن الجزء الأكبر من عملية التسريح ستجري في فرنسا وألمانيا إذ سيفقد 5000 شخص وظائفهم و5100 في ألمانيا، في حين سيُسرح 1700 موظف في بريطانيا، وتعتزم إيرباص إجراء خفض الوظائف في صيف 2021 كحد أقصى.

وقالت الشركة إن الحاجة لإعادة الهيكلة بسبب الانخفاض الكبير بالعمليات التجارية والتي انخفضت بنسبة 40% خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ما وصفته الشركة بـ"الأزمة غير المسبوقة التي تواجه القطاع".

وأكدت "إيرباص" أن عودة الحركة الطبيعية للطيران للمستوى الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا قبل عام 2023 وربما تمتد الأزمة حتى 2025.

ولفت المدير التنفيذي للشركة إلى أن إيرباص تواجه الأزمة الأكبر في تاريخها، لافتا إلى أن الإجراء التي اتخذتها إيرباص ساهمت في امتصاص الصدمة الأولى للازمة، لافتا إلى أن على الشركة على الخروج بسلام من هذا التحدي.