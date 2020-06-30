دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت فوربس الشرق الأوسط قائمتها للشركات العائلية العربية الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط لعام 2020، حيث سلطت الضوء على 100 شركة تعد من الأقوى والأكبر ساعدت في تشكيل اقتصاد المنطقة.

وتوظف الشركات الـ100 الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط أكثر من 600 ألف موظف، في حين يبلغ مجموع ثروة الشركات الـ10 الأولى على القائمة لوحدها أكثر من 31 مليار دولار.

وتعتمد فوربس في انتقاء الشركات المدرجة في قائمتها على عدد من العوامل، منها حجم وعدد استثمارات المؤسسات المذكورة في البورصات الإقليمية والعالمية والأصول العقارية، ومدى تنوع الأعمال التجارية وعدد القطاعات التي تشغلها الشركات، وأعداد الموظفين، وعدد الدول التي تتواجد بها، فضلاً عن التنوع الجغرافي وتاريخ تأسيسها.

وقد جاءت مجموعة منصور المصرية التي يرأس مجلس إدارتها محمد يوسف وياسين منصور، في المركز الأول على القائمة لتتبعها مجموعة الفطيم الإماراتية، والتي يرأسها عبدالله الفطيم في المركز الثاني.

وفيما يلي، تتعرّفوا إلى القائمة الكاملة للشركات الـ10 الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط، بينما توفر الإنفوغرافيك أعلاه معلومات تفصيلية بالأرقام عن الشركات الأكثر نفوذاً في المنطقة والقطاعات التي تشغلها:

１. مجموعة منصور، مصر

２. مجموعة الفطيم، الإمارات العربية المتحدة

３. مجموعة العليان، المملكة العربية السعودية

４. ماجد الفطيم، الإمارات العربية المتحدة

５. مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، المملكة العربية السعودية

６. مجموعة عبداللطيف جميل، المملكة العربية السعودية

７. الغرير، الإمارات العربية المتحدة

８. الغانم للصناعات، الكويت

９. مجموعة الغرير، الإمارات العربية المتحدة

10. مجموعة الزامل القابضة، المملكة العربية السعودية