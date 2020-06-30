وارنر ميديا تخطط لبيع مركز CNN الأيقوني في أتلانتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الشركة الأم لـCNN، وارنر ميديا، قرارها لعرض مركز CNN للبيع، وهو المبنى التاريخي للشبكة في أتلانتا، جورجيا.

ويعد الإعلان تعديلاً داخلياً كبيراً، ولكن لن يتغير شيء على الفور بالنسبة للشركة.

وقال باسكال ديروش، المدير المالي لشركة وارنر ميديا، والتي تتألف من CNN وعلامات تجارية أخرى مثل HBO ووارنر بروز، إن الشركة ستعطي الأولوية لتيكوود، وهي ملكية أخرى تمتلكها الشركة في أتلانتا.

وكتب ديروش في مذكرة داخلية إنه "بعد بيع مركز CNN، نخطط لتركيز معظم موظفينا في حرم تيكوود. ستستغرق هذه العملية عدة سنوات، لذلك لا نتوقع أي تغييرات فورية للموظفين العاملين في مركز CNN".

رغم ذلك، لا شك بأن الإعلان سيثير مشاعر مختلطة بين موظفي CNN وسكان أتلانتا، إذ أن المبنى كان مقر الشركة منذ العام 1987. وفي حين أن معظم النشرات الإخبارية تقدم الآن من نيويورك وواشنطن، إلّا أن غرف التحكم وفرق الإنتاج التي تعمل على مدار الساعة لا تزال تتخذ من مركز CNN في أتلانتا مقراً لها. كما أن الأقسام الرئيسية في الشركة مثل موقع CNN.com وقسم المعايير والممارسات تتخذ من المركز مقراً لها أيضاً.

وقال متحدث باسم الشركة إن خطة بيع المركز تدعو إلى البيع وإعادة التأجير، ما يعني أن موظفي CNN سيبقون في المركز لبعض الوقت أثناء الانتهاء من عمليه الانتقال.