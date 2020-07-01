رفع المعاشات في مصر بنسبة 14% ابتداء من اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع المعاشات بنسبة 14% ابتداء من، اليوم الأربعاء، الأول من يوليو/ تموز 2020، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن وفقا لما نقلته الأهرام في تقرير منفصل أنه ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاربعاء والخميس الموافقة (1-2) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاحد والاثنين الموافقة (5-6) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الثلاثاء والاربعاء الموافقة (7 -8) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 يوليو.