هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) يوم الأربعاء إن فقدان الوظائف في قطاع الطيران سيستمر على الأرجح، مع عدد قليل من شركات الطيران التي ستواصل أعمالها.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لإياتا إننا ما زلنا "فقط في بداية انتعاش طويل وصعب، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا في الأسواق الرئيسية"، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون هناك عمليات دمج بين أقوى شركات الطيران العالمية.

وشهدت صناعة الطيران انخفاضاً في الحجوزات العالمية في النصف الثاني من يونيو/حزيران بسبب الارتفاع الأخير في حالات فيروس كورونا، وفقاً لإياتا.

كما قال دي جونياك أيضاً إنه "أصيب بخيبة أمل من قرار الاتحاد الأوروبي" بحظر المسافرين الأمريكيين بشكل مؤقت.

وبلغت قيمة سوق السفر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة 29 مليار دولار في العام 2019، وقد تكون خسارته أكثر أهمية لشركات الطيران الأوروبية التي تعتمد بشكل أكبر على الأعمال الدولية وفقاً لإياتا.