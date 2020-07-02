السعودية توقع عقد تصنيع وتوطين مدرعات عسكرية باسم "الدهناء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ناشرة مقطع فيديو قصير للتعريف بها.

#عربة_الدهناء .. بسواعدنا، نحمي الوطن .. @MOISaudiArabia @BG994 https://t.co/ZdbpvNc5wF

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، قوله إن "تصنيع عربة الدهناء الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة ، وتحقيقاً لهدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية".

وقال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، محمد بن حمد الماضي إن "عربة الدهناء قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري"، وفقا لتقرير الوكالة السعودية.

من جهته قال مدير عام حرس الحدود السعودي، الفريق عواد بن عيد البلوي إن هذا المشروع "سيكون له دور كبير في تطوير منظومة الآليات المدرعة بحرس الحدود بما يتضمنه أيضاً من تدريب للمشغلين والفنيين والمدربين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة تطبيقاً لأعلى المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل منسوبي حرس الحدود لتأدية المهام بكفاءة عالية بالشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية".