دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الخميس عن مراجعتها رخص الطيارين الباكستانيين في الدولة، بعد كشف وزير الطيران الباكستاني الأسبوع الماضي أن أكثر من 30٪ من الطيارين المدنيين في باكستان يحملون تراخيص مزورة وغير مؤهلين للطيران.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، إنها حرصاً على معايير سلامة الطيران في الدولة، قامت بالتواصل مع هيئة الطيران المدني الباكستانية بشأن ما ورد بخصوص مؤهلات بعض الطيارين الحاملين لرخص صادرة من قبلها واحتمال حصول أشخاص غير مؤهلين على هذه الرخص.

ووفقاً للبيان، قامت الهيئة الإماراتية بمراجعة سجلاتها لضمان عدم معادلة أي رخص مشتبهه صادرة عن نظيرتها الباكستانية، مشيرة إلى أنها "تعمل حالياً على التشاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني وتقييم جميع المعلومات حين توفرها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها".

وكان قد أعلن وزير الطيران الباكستاني، غلام ساروار خان، أن 262 طياراً في البلاد "لم يخضعوا للاختبار بأنفسهم" ودفعوا لأشخاص غيرهم لتقديم اختبار الحصول على رخصة طيران نيابة عنهم، مضيفاً أنه "ليس لديهم خبرة في الطيران".

وجاء تصريح الوزير خلال الإعلان عن نتائج تحقيق أولية لحادث تحطم طائرة قتل 97 شخصاً في مدينة كراتشي الجنوبية في 22 مايو/أيار، إلّا أن خان لم يوضح ما إذا كان يحمل الطياران على متن رحلة PK 8303 المحطمة، تراخيص مزيفة.