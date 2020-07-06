الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط في حقلي الوفرة والخفجي المشتركين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN – أعلنت وزارة النفط الكويتية الاثنين عن استئناف إنتاج الخام في المناطق المشتركة بين الكويت والسعودية في حقلي الخفجي والوفرة.

ونشرت وزارة النفط الكويتية تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، كتبت فيها أن الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة استؤنف لأول مرة في بداية يوليو/ تموز الحالي، بعد توقفه منذ 5 سنوات.

كما ذكرت الوزارة في تغريدة أخرى أن عمليات حقل الخفجي استؤنفت أيضاً في بداية شهر يوليو/ تموز بعد توقفها منذ شهر، "بناء على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين".

في الاول من يوليو 2020 ،تم استئناف الانتاج في حقل الخفجي المشترك ،وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد إعتباراً من يونيو 2020 ،بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين. https://t.co/M7vtxIOEUk

وكانت قد أعلنت اللجنة التنفيذية بعمليات الخفجي المشتركة في مايو/أيار الماضي، عن قرارها برفع نسب خفض الإنتاج لتصل 100٪، وإغلاق المنشآت لمدة 30 يوماً في شهر يونيو/ حزيران.

واتخذ قرار توقيف عمليات الخفجي مؤقتاً تماشياً مع قرار منظمة "أوبك +" لخفض حصص الإنتاج لبعض الدول، نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه عالمياً إثر تفشي جائحة كورونا التي فرضت عمليات إغلاق في دول العالم وعلّقت السفر العالمي.