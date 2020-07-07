دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة النقد السعودية (ساما)، أن قيمة المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص في ظل تبعات فيروس كورونا، تخطت الـ51 مليار ريال، أي 13.6 مليار دولار.

وذكر بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية أن المبلغ الكلي للمبادرات تجاوز القيمة المرصود لها، عند 50 مليار ريال، أي 13.4 مليار دولار.

وتضمن برنامج الدعم الذي أطلق في 14 مارس/ آذار الماضي 4 مبادرات رئيسية هي برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، تهدف جميعها إلى تخفيف الآثار المترتبة على القطاع الخاص إثر تفشي جائحة كورونا وإغلاق المدن وتوقف الأعمال التجارية.

وتتعرّفوا أكثر إلى تفاصيل برنامج الدعم في الإنفوغرافيك أعلاه.