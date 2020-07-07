الإمارات تعلن إنشاء أكبر محطة توليد كهرباء بالغاز.. هذه تكلفتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، "طاقة"، عن إنشاء محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز في الإمارات بقدرة إنتاجية تبلغ ما يعادل توفير كهرباء لـ380 ألف منزل في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن محطة "الفجيرة F3" لديها قدرة إنتاجية تبلغ 2.4 غيغاوات، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بحلول العام 2022، وأن تبلغ قدرتها الإنتاجية القصوى الكاملة بحلول صيف العام 2023.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيّة المساهمين في كلٍ من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة "ماروبيني" اليابانيّة، حيث ستمتلك كل من "طاقة" و"مبادلة" حصة تبلغ 60% في المشروع، بينما ستمتلك شركة "ماروبيني" اليابانية الـ40% المتبقية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 1.1 مليار دولار، حيث حاز على مجموعة من التمويلات الخارجية من مصارف دولية متعددة منها، "بنك اليابان للتعاون الدولي"، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"بنك ميزوهو"، و"مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية"، و"سوميتومو ترست بنك"، و"بنك ستاندرد تشارترد".

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المحطة تعمل على تقنية التوربينات الغازية وتعتمد نظاماً سيعتبر الأكثر كفاءة في المنطقة حين إنشائه.

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لعمليات توليد الطاقة في الشركة الوطنية، إن هذه المحطة ستكون "أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في الدولة، واستخدامها لتقنيات الدورة المركبة المتقدمة يجعلها واحدة من أكثر محطات الطاقة كفاءة في المنطقة. كما أن الإعلان عن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع سيسرّع عملية التحوّل في قطاع المياه والطاقة، في الوقت الذي تواصل فيه "طاقة" تحقيق تقدم كبير في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجيّة في دولة الإمارات.